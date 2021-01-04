Son dakika haberi: Emekli ocak zammı belli oldu! Emekli ve memurun ocak maaş zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili milyonların beklediği son dakika ocak zammı haberi geldi. TÜİK'in duyurduğu Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.