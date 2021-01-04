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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Emekli ocak zammı belli oldu! Emekli ve memurun ocak maaş zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

haberi: belli oldu! ve memurun ocak maaş zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

haberi: ve memurun ocak zammı bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte belli oldu. Yılın ikinci yarısındanki enflasyon oranları SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaşlarına direkt yansıtılırken memur ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük toplu sözleşme zamlarına ilaveten fark olarak ekleniyor. Bu süreçte internet üzerinden 'emekli - memur ocak zammı ne kadar oldu' sorusunun yanıtları aranıyor. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam geldi? ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 4.1.2021 10:04 Son Güncelleme: 4.1.2021 10:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Emekli ocak zammı belli oldu! Emekli ve memurun ocak maaş zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili milyonların beklediği son dakika ocak zammı haberi geldi. TÜİK'in duyurduğu Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.

Emekli ve memur maaş zammı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.

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KIDEM TAZMİNATLARI ARTIYOR!

Memur maaşlarında yapılacak zam ayrıca kıdem tazminatı tavanını da belirliyor. Böylece milyonlarca işçinin 2021 yılında alacağı kıdem tazminatı tavanı yükselecek. 2020 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı şu anda 7 bin 117 lira 17 kuruş olmuştu. Bu rakama da memurlara yapılan artış oranında zam geliyor. Böylece 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş olacak.

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Son dakika haberi: Emekli ocak zammı belli oldu! Emekli ve memurun ocak maaş zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...
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