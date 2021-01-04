Son dakika haberi: Emekli ocak zammı belli oldu! Emekli ve memurun ocak maaş zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili milyonların beklediği son dakika ocak zammı haberi geldi. TÜİK'in duyurduğu Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli ocak zammı ve memur maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.
Emekli ve memur maaş zammı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek. Böylece milyonlarca vatandaş 2021 yılının ilk ayında zamlı maaşları hesaplarında görecek.
SON DAKİKA! Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu: TÜİK açıkladı | Video
KIDEM TAZMİNATLARI ARTIYOR!
Memur maaşlarında yapılacak zam ayrıca kıdem tazminatı tavanını da belirliyor. Böylece milyonlarca işçinin 2021 yılında alacağı kıdem tazminatı tavanı yükselecek. 2020 yılının ikinci yarısında uygulanan kıdem tazminatı tavanı şu anda 7 bin 117 lira 17 kuruş olmuştu. Bu rakama da memurlara yapılan artış oranında zam geliyor. Böylece 2021 yılında işten ayrılanların alacakları yıllık en yüksek tazminat miktarı yükselmiş olacak.