Son dakika haberi… Emekli zammı ve memur zammı 2021 ne kadar olacak? Asgari ücret 2021'in belli olmasının ardından yeni yılla birlikte gözler maaş zammı için enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Aralık enflasyon oranı açıklamasını 4 Ocak'ta yapacak. Bununla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Peki, Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Gözler bugün o saatte olacak…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Aralık ayı enflasyonunu bugün saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.
5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,02
Emekli ve memur maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2020 Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşti.
Enflasyon oranındaki artış ile beraber memur ve memur emeklilerine maaş zammı enflasyon farkı verilmesi durumu ile ortaya çıktı. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak.
MAAŞ ZAMMI VE ENFLASYON FARKI 15 OCAK'TA ALINACAK
Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
EMEKLİLERE MAAŞLARI ZAMLI ÖDENECEK
12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazanacak.
EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL
En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 3.978 TL
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.
DOKTORA 2.808 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 liraya ulaşacak.
YAŞLIYA 761 TL
65 yaş aylığı 711,50 liradan 761,02 liraya çıkacak.
ENGELLİYE 607-911 TL
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 607,50, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 911,24 liraya yükselecek.
EVDE BAKIMA 1.652 TL
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 652 lira olacak.
SON DAKİKA! Emekli ve memur zammı 2021 belli oluyor! Emekli maaşı-memur maaşı artışı ne kadar olacak? | Video