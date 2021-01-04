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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberleri | 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zam oranı...

Son Dakika Haberleri | maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak , Bağkur, Memur zam oranı...

Son dakika... maaşı zam oranları için geri sayım sona erdi. yılının başlamasıyla birlikte, ne kadar olacak sorusu en çok merak edilen konular arasında yerini almıştı. TÜFE ve verileri için gözler TUİK'e çevrilirken, , Bağkur ve memur emeklisi maaşı açıklanan verilere göre kesinleşmiş oldu. Son olarak, beklenti anketi ile tahmini 2021 memur maaşı ve oranı kamuoyu ile paylaşılmıştı. Peki, enflasyon oranının açıklanmasıyla , kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 4.1.2021 12:33 Son Güncelleme: 4.1.2021 12:34 ABONE OL
Son Dakika: Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Enflasyon ve TÜFE ile 2021 SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zam oranı...

Gelen son dakika haberine göre, yılının ilk ayında, maaşı ve memur maaşı zam oranları belli oldu. zam oranı, emeklilik kategorilerine göre araştırılmaya başlandı ve , , memur emeklisi maaşlarının 2021 yılında ne kadar olacağı merak konusu oldu. Beklenen TÜFE ve oranları, bugün kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, emekli maaşı zam oranları ne kadar, TL olarak açıklandı? Bu başlık altında, 2021 oranı yer almaktadır.

ENFLASYONDA SON DAKİKA HABERİ: BELLİ OLDU!

Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.

SON DAKİKA: EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2021 asgari ücretin açıklandığı geçtiğimiz haftanın ardından gözlerin çevrildiği ve 12 milyonu aşkın emekli maaşını belirleyecek olan zam ve enflasyon oranları 4 Ocak itibariyle belli oldu. Ocak ayı emekli zammı ile ve yeni memur maaşları ile ilgili bugün açıklananolan enflasyon rakamları ile birlikte emekli, memur emeklisi, memur, SSK ve BağKur emeklisi gibi birçok farklı kategoride 2021 emekli maaşı belli oldu.

Son Dakika: Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Enflasyon ve TÜFE ile 2021 SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zam oranı...

2021 OCAK ZAMMI AÇIKLANDI

Gelen son dakika haberine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.

2020 İKİNCİ YARISINA GÖRE YENİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN BEKLENTİ ORANI

Memur ve emeklilerin beklediği 4 Ocak günü rakamlarının açıklanması ve yılın altışar aylık 2 periyodunda kimin ne kadar zam ile maaş alacağını da ortaya koydu. ve memur maaş zam miktarlarları bugün resmen açıklandı.

Son Dakika: Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Enflasyon ve TÜFE ile 2021 SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zam oranı...

'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı tahmini ve emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koymuştu.

Peki, memur ve maaşlarına 'de ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaşı 2021 itibarıyla kaç tl olacak?

Son Dakika: Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Enflasyon ve TÜFE ile 2021 SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zam oranı...

EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL

En düşük aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan 'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.

MEMURA EN AZ 3.978 TL

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.

Son Dakika: Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Enflasyon ve TÜFE ile 2021 SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zam oranı...

DOKTORA 2.808 TL

Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 liraya ulaşacak.

Son Dakika: Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Enflasyon ve TÜFE ile 2021 SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zam oranı...

YAŞLIYA 761 TL

65 yaş aylığı 711,50 liradan 761,02 liraya çıkacak.

ENGELLİYE 607-911 TL

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 607,50, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 911,24 liraya yükselecek.

Son Dakika: Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Enflasyon ve TÜFE ile 2021 SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zam oranı...

EVDE BAKIMA 1.652 TL

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 652 lira olacak.

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Son Dakika Haberleri | 2021 Emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL oldu? Ocak SSK, Bağkur, Memur emekli maaşı zam oranı...
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