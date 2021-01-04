Son dakika haberi: Emekli Ocak zammı belli oluyor... En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yarın açıklanacak olan enflasyon rakamları ile birlikte, emekli maaşlarına yapılacak olan zam belli olacak. Emekliler, 4 Ocak'ta maaş zammı miktarlarını resmen öğrenecek. Bu noktada, emekli maaş zammı 2021 tahminleri de merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik 2020 yılı enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını yüzde 7.96, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 6.96 olabileceğini ortaya koyuyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli Ocak maaşı zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 36, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.
İşte, SSK ve BAĞKUR emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri…
2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.
6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL
En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.
MEMURA EN AZ 3.978 TL
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 978 liraya çıkacak. Eş yardımı 375,52, 0-6 yaş çocuk yardımı 82,60, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 41,30 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 540,72 liraya ulaşacak.
DOKTORA 2.808 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 808, uzman olmayanlarda 2 bin 147 liraya ulaşacak.
YAŞLIYA 761 TL
65 yaş aylığı 711,50 liradan 761,02 liraya çıkacak.
ENGELLİYE 607-911 TL
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 607,50, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 911,24 liraya yükselecek.