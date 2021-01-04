TKDK'dan 2020 yılında Trabzon'a 34 milyon TL hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sürecinde 2020 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktıklarını, ekonomik anlamda ülkemizin kalkınmasına destek sağlamak adına TKDK'nın faaliyette bulunduğu 42 ilde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini, Türkiye olarak bu süreci en az hasarla atlatmak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti. Aydoğdu 2020 yılında Trabzon'da yatırım tutarı yaklaşık 46.5 milyon lira olan projelerde girişimcilerimize yaklaşık 34 milyon lira hibe desteğinde bulunduklarını belirtti. Aydoğdu 2021 yılı için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, 2021 yılı içerisinde tüm sektörlerden çağrı ilanına çıkarak girişimcilerimize tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceklerini söyledi. İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak, insanlarımıza yeni iş kapıları açacak bu faaliyetleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz.'' şeklinde konuştu.