Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TKDK'dan 2020 yılında Trabzon'a 34 milyon TL hibe

TKDK'dan 2020 yılında Trabzon'a 34 milyon TL hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Trabzon'a 2020 yılında 34 milyon lira hibe yapıldığını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 4.1.2021 17:47 ABONE OL
TKDK'dan 2020 yılında Trabzon'a 34 milyon TL hibe

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu yaptığı yazılı açıklamada, "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sürecinde 2020 yılını acısıyla tatlısıyla geride bıraktıklarını, ekonomik anlamda ülkemizin kalkınmasına destek sağlamak adına TKDK'nın faaliyette bulunduğu 42 ilde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini, Türkiye olarak bu süreci en az hasarla atlatmak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti. Aydoğdu 2020 yılında Trabzon'da yatırım tutarı yaklaşık 46.5 milyon lira olan projelerde girişimcilerimize yaklaşık 34 milyon lira hibe desteğinde bulunduklarını belirtti. Aydoğdu 2021 yılı için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını, 2021 yılı içerisinde tüm sektörlerden çağrı ilanına çıkarak girişimcilerimize tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceklerini söyledi. İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak, insanlarımıza yeni iş kapıları açacak bu faaliyetleri desteklemekten mutluluk duyuyoruz.'' şeklinde konuştu.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TKDK'dan 2020 yılında Trabzon'a 34 milyon TL hibe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA