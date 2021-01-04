TürkAkım’dan Avrupa’ya 5.8 milyar metreküp gaz

RUSYA'NIN doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ileten TürkAkım boru hattı aracılığıyla Avrupa'ya 2020 yılında 5.8 milyar metreküp gaz taşındı. Gaz, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Romanya'daki tüketicilere ulaştı. Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan 930'ar kilometre uzunluğundaki iki deniz hattında toplam 31.5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunuyor. TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Gazprom'un eşit ortaklığında Avrupa'ya gaz taşınıyor.