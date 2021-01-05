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5 Ocak gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Serbest piyasalardan gelen gelişmeleri binlerce kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. 2020 yılında bir dönem rekor fiyatlara ulaşan sarı metalin ardından koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası düşüşe geçtiği gözlemlenmişti. Milyonlarca kişi yatırımlarını yönlendirmek üzere canlı ve güncel rakamların takibini yapıyor. Peki, 5 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 5.1.2021 07:23 Son Güncelleme: 5.1.2021 07:24 ABONE OL
Son dakika 5 Ocak altın fiyatları gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatının 462 TL olduğu gözlemlenirken çeyrek fiyatı ise 750 TL'den işlem görüyor. Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen yatırım aracı rekor fiyatlarına veda ederken gelen aşı haberleriyle sürdürdüğü aşağı yönlü hareketinin yerini ise durgunluk aldı. Peki, 5 Ocak altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin milyonların takip ettiği konular arasındaki yerini alıyor. Uzmanlara göre, aşı haberlerindeki olumlu gelişmelerle beraber bu düşüş halini sürdürecek olan altının serbest piyasada gram 463, çeyrek fiyatının ise 750 TL'den işlem gördüğü gözleniyor…

ATA ALTIN

  • Alış: 3.075,70
  • Satış: 3.100,80

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.048,00
  • Satış: 3.094,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 461,69
  • Satış: 461,81

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.497,50
  • Satış: 1.525,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 748,80
  • Satış: 763,70

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.937,40
  • Satış: 2.995,48

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 417,14
  • Satış: 433,27

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika 5 Ocak altın fiyatları gelişmeleri: Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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