Pandemi Türk Hava Sahasını teğet geçti

Dünyada Kovid-19'un en ağır vurduğu sektörlerden biri olan havacılıkta yapılan hasar tespiti, işin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Seyahat verileri ve analiz şirketi Cirium tarafından yayımlanan yeni rapora göre, Kovid- 19 salgını havayolu yolcu trafiğini 1999'daki seviyelerine geriletti. Yani sektörün 20 yıllık kazanımları bir anda sıfırlandı. Yolcu trafiği 2019'a göre yüzde 67 azaldı. 40'tan fazla havayolu şirketi operasyonlarını tamamen durdurdu veya askıya aldı.

Uzmanlar 2021'de daha da kötü sonuçlar bekliyor. Türk havacılık sektörü ise dünya ile kıyaslayınca en az etkilenenlerden biri olarak öne çıktı. Türk Hava Yolları (THY) dünyada uçuş sayısında Ocak-Ekim döneminde, yüzdesel olarak 2019'a en yakın rakamı yakalayan beşinci havayolu şirketi oldu. THY, aralık ayı itibarıyla uçuş sayısında da Avrupa'nın ikincisi, Pegasus ise 2019'a göre uçuş sayısında oransal olarak yakalayan ikinci havayolu şirketi olmayı başardı.







UÇUŞLAR YARI YARIYA AZALDI

Küresel yolcular 2019'daki 8.7 trilyon kilometreye karşılık, 2020'de sadece 2.9 trilyon kilometre yol katetti. Ülkeler, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla sınırlarını kapatırken, havayolları 1 Ocak-20 Aralık 2020 tarihleri arasında 16.8 milyon uçuş gerçekleştirdi. Bu rakam 2019'un aynı dönemindeki 33.2 milyon kıyaslayınca neredeyse yarı yarıya azalma anlamına geliyor.



YÜZDE 77'Sİ İÇ HATLARDA

2020'de sadece 3.8 milyon uçuş uluslararası oldu. Tüm uçuşların yüzde 77'si iç hatlarda gerçekleşti. Yolcu uçuşları, dünya çapında 95 binden 13.600'e düştü. Bu uçuşlarda yüzde 86 ile olağanüstü bir azalmaya işaret ediyor. Yurt içi seyahat, 2019'daki 21.5 milyon uçuştan 2020'de yüzde 40 azalırken, uluslararası uçuşlar bir önceki yıl gerçekleşen 11.7 milyon uçuştan yüzde 68 azalarak çok daha sert düştü.



THY 2019'UN YARISINI YAKALADI

Türk Hava Yolları pandeminin derinden hissedildiği 2020'de yolcu ve kargo toplam uçuş sayısında bir önceki yılın yüzde 50'lerine varan bir seviyeyi yakalarken yolcu uçuş sayısında yüzde 44'lük bir orana ulaştı. 2019 yılının ilk 10 ayında yolcu sayısı 63 milyon olarak tespit edilirken, bu rakam 2020'nin aynı döneminde 24 milyon olarak gerçekleşti. THY'nin yolcu sayısında ise 2019 Ocak-Ekim arasında 412 bin 815 rakamına ulaşılırken, bu rakam 2020'nin ilk 10 ayında 177 bin 571 oldu. Yolcu sayısında yüzde 61.9, uçuş sayısında ise yüzde 57'lik bir düşüş yaşandı. Doluluk oranlarındaki düşüş ise 9 puanda kaldı. Nisan 2019'dan bu yana faaliyet gösteren İstanbul Havalimanı yolcu sayısında 6 Nisan 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında 51 milyon 864 bin rakamında kalırken, uçuş sayısı olarak da 327 bin 118 ile yılı kapattı. Kovid-19'un etkisindeki 2020'de ise yolcu sayısı yılın tamamında 23 milyon 322 bin oldu. Uçuş sayısı da 185 bin 643 olarak gerçekleşti. Yolcu sayısında üç ay eksik olmasına rağmen 2019'un sadece yüzde 44'üne ulaşılırken, uçuş sayısında da yüzde 56'lık bir rakama varılabildi.



AVRUPA'DA İLK SIRA RYNAIR'İN

Kuzey Amerika'da toplam 854 bin 800 uçuşla en çok uçuş gerçekleştiren Southwest Airlines birinci olurken, Asya-Pasifik Bölgesi'nde China Southern Airlines 487 bin 700 uçuşla ilk sırada yer aldı. Ortadoğu ve Afrika'da Qatar Airways 82 bin 400 uçuşla ilk sıraya otururken, Avrupa'da ise Rynair 205 bin uçuşla ipi göğüsleyen firma oldu.



FİLONUN YÜZDE 30'U HANGARLARDA

Havayolları, halen hizmette olan uçakların sayısını önemli ölçüde azaltırken, uçanlar da önemli ölçüde daha az saat çalışıyor. Örneğin, dar gövdeli uçaklar, geçen yılın aynı döneminde günde 9 ila 10 saate kıyasla 2020'nin üçüncü çeyreğinde günde sadece 6 ila 7 saat çalıştı. Küresel yolcu filosunun yüzde 30'a kadarı depoda kalırken, ufukta iyileşme belirtileri görülürken, kısa mesafeli Airbus A320 uçaklarının yalnızca yüzde 10'unun şu anda depoda olması, dar gövdeli uçakların uçuşlarda öncelikli olduğunu gösteriyor.



HAVALİMANLARINDA ATLANTA BİRİNCİLİĞİ KORUDU

Yerde ise Atlanta Havalimanı, 2020 boyunca 245 binden fazla gelen uçuşu gerçekleştiren dünyanın en işlek havalimanı oldu. Dünyanın her iki yöndeki en yoğun hava rotası 70 bin 700 uçuşla Seul ve Jeju adası arasında Güney Kore içinde gerçekleşti.