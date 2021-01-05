SON DAKİKA | Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 5 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının gram fiyatının 462 TL olduğu gözlemlenirken çeyrek fiyatı ise 750 TL'den işlem görüyor. Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenen yatırım aracı rekor fiyatlarına veda ederken gelen aşı haberleriyle sürdürdüğü aşağı yönlü hareketinin yerini ise durgunluk aldı. Peki, 5 Ocak altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin milyonların takip ettiği konular arasındaki yerini alıyor. Uzmanlara göre, aşı haberlerindeki olumlu gelişmelerle beraber bu düşüş halini sürdürecek olan altının serbest piyasada gram 463, çeyrek fiyatının ise 750 TL'den işlem gördüğü gözleniyor…