Son dakika: Bu paraya dikkat! Esnafın korkulu rüyası oldu: Para sayma makinesi bile tespit edemiyor





"PİYASA DA EN AZ 100 MİLYON DOLAR BU ŞEKİLDE PARA DOLAŞIYOR

Piyasada bulunan para sayma makinelerinin güncellenmesi gerektiğine dikkat çeken Kılınç, "Bu sahte paralar için yeni bir yazılım çıkarttık eğer bu yüklenmezse bu makineler bunun sahte olduğunu ayırt edemez. Bütün kuyumcu arkadaşlar özellikle bu günler de çok dikkat etsin bütün aldıkları paraları bantla kontrol etsin makineler şu an sıkıntılı. Şu an piyasa da en az 100 milyon dolar bu şekilde para dolaşıyor" dedi.