Son dakika: Hangi meslek kaç TL maaş alacak? Tam liste

2021 maaşlarında son dakika haberi: Milyonlarca çalışan ve emeklinin merakla beklediği yeni yıl zamları netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaşı yüzde 7.33 zamlandı. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yüzde 8.37 yükseliyor. Geçtiğimiz hafta asgari ücretin belli olduğu ekonomide bu hafta başına da TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri ile belirlenmiş olan memur ve emekli maaşları verileriyle girilmiş oldu. Peki hangi meslek kaç para maaş alacak? İşte yeni maaşlarla ilgili tam liste haberi;

AİLE YARDIMI İLE BİRLİKTE 4 BİN 500 TL'Yİ BULDU

Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 4.500 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 3.020 TL'ye yükseldi. 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 2.420 TL oldu.