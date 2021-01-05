Vergide son dakika düzenlemesi: Enflasyona göre...

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla mücadele kapsamında vergi sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmayla Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi enflasyonist yönü yüksek nispi vergileme ağırlıklı modelden asgari maktu ağırlıklı modele geçiliyor.

Mevcut sistemde bir üründe fiyat artışı olduğunda vergi de artıyor, bu nedenle maliyet enflasyonu yükseliyor. Yeni modelle hem gelirde istikrar sağlanacak hem de enflasyon baskısı azalacak.