3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği parası ödemeleri başvuru şartları neler? 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları

Koronavirüs salgını süresince yaşanan ekonomik sıkıntıları en az indirmek amacıyla vatandaşlara 1000 TL pandemi parası veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödenek için 3.faz başvuruları henüz sürüyor. E Devlet üzerinden yapılacak olan başvurular için sonuçlar yine E Devlet üzerinden açıklanacak. Peki; 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları nasıl yapılır? 3.faz 1000 TL sosyal yardım desteği pandemi parası ödemeleri sonuç sorgulama ekranı…

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI ÖDEMELERİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" demişti.

Detaylar şu şekilde;