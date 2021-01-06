22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? 6 Ocak Çarşamba 2021 22 ayar bilezik altın fiyatları!

Altın fiyatları geçtiğimiz yıl boyunca hareketli bir grafik çizerken, yeni yılda izleyeceği seyir de merak konusu oluyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar güncel ve canlı fiyatlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Ocak Çarşamba 22 ayar bilezik altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ (TL) 420,30

SATIŞ (TL) 421,20

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ÇEYREK ALTIN 747 LİRA OLDU

İstanbul Kapalıçarşı'da 461 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,20 liradan, 3 bin 38 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 59 liradan, 420,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424,50 liradan, 2 bin 969 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 989 liradan, bin 484 liradan alınan Yarım Ziynet bin 494 liradan ve 742 liradan alınan Çeyrek Ziynet 747 liradan satılıyor.