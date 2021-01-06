Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bankaların güncel kredi faiz oranları: 5 Ocak Ziraat, Halkbank, İş bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel : 5 Ocak Ziraat, Halkbank, İş bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bankaların kredi paketlerine olan talep artmış durumda bulunuyor. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 5 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 6.1.2021 12:26 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları: 5 Ocak Ziraat, Halkbank, İş bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bankaların kredi paketlerine olan talep artmış durumda bulunuyor. Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 5 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI 5 OCAK 2021

Bankaların 5 Ocak Cumartesi tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.52

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 2.09

İhtiyaç kredisi: 1.98

Taşıt kredisi: 1.51

Konut kredisi: 1.41

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

ARKADAŞINA GÖNDER
Bankaların güncel kredi faiz oranları: 5 Ocak Ziraat, Halkbank, İş bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA