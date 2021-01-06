Bankaların güncel kredi faiz oranları: 5 Ocak Ziraat, Halkbank, İş bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Corona virüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, bankaların kredi paketlerine olan talep artmış durumda bulunuyor. Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 5 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI 5 OCAK 2021

Bankaların 5 Ocak Cumartesi tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...