Doğu Karadeniz'de 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu yaptığı yazılı açıklamasında, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den geçen yıl 1 milyar 319 milyon 80 bin 205 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti. Kalyoncu,"Kovid-19 pandemisini kontrol altına alacak aşı konusunda yaşanan olumlu gelişmeler, 2021 yılının çok daha iyi bir yıl olacağı noktasında ümitlerimizi güçlendirmektedir" ifadelerini kullandı. Doğu Karadeniz'deki 4 ilden yapılan ihracat 1,3 milyar dolar oldu.

2020 yılında bölge ihracatının 1 milyar 60 milyon 831 bin 478 dolarlık bölümünün Trabzon'dan gerçekleştirildiğini aktaran Kalyoncu, Rize'den 164 milyon 195 bin 399, Artvin'den 55 milyon 440 bin 764 ve Gümüşhane'den 38 milyon 612 bin 565 dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti.Bölgeden bu dönemde fındık dışındaki tüm sektörlerin toplam ihracatında yüzde 8 artış yaşandığını belirten Kalyoncu, "Ancak bölge illerinden gerçekleşen yıllık bazda fındık ihracatında ise pandemi nedeniyle yurt dışı piyasalarda uygulanan kısıtlamalara bağlı talep daralması sonucu yüzde 18 oranında düşüş yaşanmıştır.Su ürünleri ve mamulleri sektörünün geçen yıl ihracatında yüzde 62 artış yaşandığına dikkat çeken Kalyoncu, söz konusu ihracatın 108 milyon 539 bin 123 dolara ulaştığını kaydetti.

DOĞU KARADENİZ'DEN 128 ÜLKEYE İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geçen yıl Doğu Karadeniz'den 128 ülkeye ihracat yapıldığını altını çizen Kalyoncu, "bölgemizden en fazla Rusya Federasyonu, İtalya, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan'a ürün gönderildiğini belirtti. Bu ülkelerden Rusya Federasyonu'na 213 milyon 151 bin 100 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, söz konusu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 28 gibi yüksek oranlı artış yaşandığını ve toplam ihracatın yüzde 16'sının tek başına Rusya Federasyonu'na gerçekleştirildiğini aktardı.

KARADENİZ İHRACATININ YÜZDE 24'Ü TRABZON'DAN YAPILDI

Geçen yıl Karadeniz Bölgesi ihracatının yüzde 24'ünü tek başına Trabzon'un gerçekleştirdiğine dikkat çeken Kalyoncu, "Karadeniz Bölgesinden 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren tek il olmuştur. Ayrıca Trabzon, ülkemizden en fazla ihracat gerçekleştirilen iller sıralamasında 16. sıradaki yerini korumuştur." ifadesini kullandı.

Pandemi baskısı altında daralan uluslararası piyasalara rağmen bölge ihracatında bir kısım sektörler dışında ihracat artışının hız kesmemesinin sevindirici olduğunu vurgulayan Kalyoncu, "Kovid-19 pandemisini kontrol altına alacak aşı konusunda her yeni günde yaşanan olumlu gelişmeler, 2021 yılının çok daha iyi bir yıl olacağı noktasına ümitlerimizi güçlendirmektedir. Bu olumlu gelişmelerin görülmeye başlanması ile 2021 yılında ihracatçılarımızın daha büyük bir şevkle çok daha üst noktalara ulaştıracaklarından ümitliyiz. Bu vesileyle 2020 yılının zor şartları içinde ihracatçılarımızın hız kesmeden büyük özveri ile ihracat faaliyetlerine devam etmeleri, ülkelerine duydukları aşkın en büyük göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın bu özveriyi karşılıksız bırakmayarak yürürlüğe koydukları ekonomik tedbirler ve uygulamalar reel sektörü ayakta tutarak bu sancılı dönemin en kısa zaman içinde geride kalmasına büyük katkı sağlamıştır, kendilerine müteşekkiriz." dedi.