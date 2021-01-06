Halkbank ve TOBB tahsilat derdine son veriyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" imzalandı. Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkânıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan TOBB çatısı altındaki 1.5 milyon işletme yararlanabilecek.TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, "Ticari hayatta mal alım-satımı zor iştir. Hele bir de vadeli olursa, büyük risk içerir. Mal almak istersin, ama cebinde paran yoktur. Vade yapmak istersin, satıcı kabul etmez. Bankalar kredi vermez, verse de yüksek faiz ve teminat talep eder. Malını satmak istersin, ama kimsede nakit yoktur, herkes vadeli ödemek ister. Halkbank Paraf ticari kredi kartıyla tüm bu dertler sona eriyor. Tedarik zincirinin güven içinde işlemesi sağlanıyor. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılıyor. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kartla para ödemeden satın alma yapılıyor" diye konuştu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise bu anlaşmanın kredi kartının üzerinde TOBB logosu da bulunacağını da belirterek, "Satın alımlarda, esnek taksit ve vade imkânları sağlayacağız. Tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla gerçekleştirilecek" dedi.