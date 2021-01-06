İkinci el otomobil fiyatlarında son dakika: İşte fiyatı dibi gören 10 araba

NISSAN MICRA HEM KONFOR HEM KAZANÇ VAADEDİYOR: 104.000 TL

Ağustos sonrasında başlayan düşüşten çok tercih edildiği ve piyasada oldukça fazla olduğu için etkilenen araçlardan olan Nissan Micra'nın hem sunduğu dijital klima, yol bilgisayarı, hız sabitleme gibi özellikleri öne çıkarken yılbaşı sonrasında güncellenen otomobil fiyatları ile yükselişe geçmesi de bekleniyor. Bu sayede şimdilik en ucuz araçlardan Nissan Micra'nın alıcılarını uzun vadede maddi olarak da memnun etmesi bekleniyor. Micra'da 2011 modeller 120 bin TL bandında seyrederken 1 yaş büyük olanlarındaki bu fiyat oldukça avantajlı.