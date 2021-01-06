İş Bankası’nda bayrak değişimi

Türkiye İş Bankası'nda 1 Nisan 2011 tarihinden bu yana genel müdürlük görevinde bulunan Adnan Bali, bayrağı devrediyor. İş Bankası'nda 35 yılını tamamlayan Bali'nin yönetim kurulu üyeliği devam edecek. İş Bankası'nda Bali'den boşalan genel müdürlük koltuğuna teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı Hakan Aran'ın oturması bekleniyor. Bali'nin görev geldiğinde 138.4 milyar lira olan aktif büyüklük, 2020'nin eylül sonunda 364.3 milyar liraya ulaştı. 1990'da İş Bankası'nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 2005'te Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü oldu, 2008'de ise Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Operasyonlardan, Dijital Bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak bankanın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, bankanın iştiraklerinde de görev yapıyor.