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Kapalıçarşı'dan : 6 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın üçüncü işlem gününde Kapalıçarşı’dan gelen ile ilgili haberleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başladı. Gram altının 500 liranın altında seyretmesi uzun bir süredir devam ederken alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Ocak 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 6.1.2021 08:04 Son Güncelleme: 6.1.2021 08:04 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları: 6 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri ve gün içerisinde sıkça araştırılan konular arasında yerini alıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatlarında değişiklik gözlemlenirken canlı rakamlar önem kazanıyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Ocak 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA

Haftanın üçüncü işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları haberleri sorgulamaları başladı. Bugün 22 ayar bilezik 417 liradan işlem görürken ata altın ise 3 bin 77 liradan işlem görüyor.

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,13

SATIŞ: 433,27

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.078,30

SATIŞ: 3.103,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.080,00

SATIŞ: 3.127,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.971,46

SATIŞ: 3.032,23

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.498,80

SATIŞ: 1.526,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 749,30

SATIŞ: 764,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 462,38

SATIŞ: 462,47

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Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları: 6 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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