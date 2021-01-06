Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları: 6 Ocak 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar sabah saatleri ve gün içerisinde sıkça araştırılan konular arasında yerini alıyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatlarında değişiklik gözlemlenirken canlı rakamlar önem kazanıyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Ocak 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA

Haftanın üçüncü işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları haberleri sorgulamaları başladı. Bugün 22 ayar bilezik 417 liradan işlem görürken ata altın ise 3 bin 77 liradan işlem görüyor.

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları…