Son dakika: Altın fiyatları düşüş hareketini sürdürüyor! 7 Ocak 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika altın fiyatları… Yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracı olan altının değer grafiğinde hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz seneyi düşüşle kapatan altının bugün sabah saatlerinde de gram fiyatının 450 TL, çeyrek ise 731 TL'den alıcı bulduğu gözlemlendi. Peki, 7 Ocak Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları…

7 OCAK CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşünü bir süre daha devam ettirecek…