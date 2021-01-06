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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Altın fiyatları düşüş hareketini sürdürüyor! 7 Ocak 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

: düşüş hareketini sürdürüyor! Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Haftanın son gününe yaklaşırken altın fiyatlarındaki gelişmeleri de vatandaşların gündem maddeleri arasında yerini almaya devam ediyor. Salgın sürecinde yaşanan tüm gelişmelerin piyasaları etkilemesiyle beraber olumlu aşı haberleri bu yatırım aracının düşüş yaşamasına neden olmuştu. Bu kapsamda sabah saatlerinde gelen verilere göre; altının güne düşüşle başladığı ve 450 TL’den işlem gördüğü ifade edildi. Peki, tam, yarım, çeyrek ve gram ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 7.1.2021 06:47 ABONE OL
Son dakika: Altın fiyatları düşüş hareketini sürdürüyor! 7 Ocak 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika altın fiyatları… Yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracı olan altının değer grafiğinde hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz seneyi düşüşle kapatan altının bugün sabah saatlerinde de gram fiyatının 450 TL, çeyrek ise 731 TL'den alıcı bulduğu gözlemlendi. Peki, 7 Ocak Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika gelişmeleri ve canlı altın fiyatları…

7 OCAK CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Dünyanın en değerli madenlerinden bir tanesi olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak nitelendirilen altın fiyatları gün içerisinde yakından takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Bir dönem zirve rakamlara ulaşan sarı metal bazı uzmanlara göre; koronavirüs salgınına dair gelen aşı haberleriyle beraber yaşadığı düşüşünü bir süre daha devam ettirecek…

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Hafta ortasında gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 417,13

SATIŞ: 433,27

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.078,30

SATIŞ: 3.103,40

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Hafta ortasında gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.971,46

SATIŞ: 3.032,23

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.498,80

SATIŞ: 1.526,00

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Hafta ortasında gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 749,30

SATIŞ: 764,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 462,38

SATIŞ: 462,47

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Hafta ortasında gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.080,00

SATIŞ: 3.127,00

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Son dakika: Altın fiyatları düşüş hareketini sürdürüyor! 7 Ocak 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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