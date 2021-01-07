2021’de kalkınma vizyonuyla hizmete devam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, memleketin dört bir yanını ulaşım, altyapı ve haberleşme yatırımlarıyla donattıkları 2020 yılını geride bıraktıklarını belirterek, "2021'de de aynı aşkla, şevkle, inançla ve bütünsel kalkınma vizyonuyla halkımıza hizmete devam edeceğiz" dedi. Yazılı bir açıklama yapan Karaismailoğlu, "İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin trafik yükünü azaltan, Avrasya'nın lokomotifi Kuzey Marmara Otoyolu'nun son etabı tamamlandı. Dünya çağındaki lojistik gücümüzün simgesi Çin İhracat Treni 4 Aralık'ta İstanbul'dan çıktı. 8 bin 693 kilometre yol kat ederek 19 Aralık'ta Çin'in Xi'an şehrine ulaşt" dedi. Ankara-Niğde Otoyolu ile Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar olan 1.230 kilometrelik otoyol ağının kesintisiz olarak birbirine bağlandığını aktaran Karaismailoğlu, "57 tarihi köprüyü restore ederek mirasa sahip çıktık" dedi. ANKARA