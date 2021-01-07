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'da hava yolu trafiği 31 yıl önceki seviyeye geriledi

'da uçuşlar, Kovid-19 salgınının etkisiyle geçen yıl 2019'a göre yüzde 56,2 düşerek 1,46 milyon ile 31 yıl önceki seviyeye geriledi.

AA
Giriş Tarihi: 7.1.2021 16:55 ABONE OL
Almanya'da hava yolu trafiği 31 yıl önceki seviyeye geriledi

Almanya'da hava trafik kontrolünden sorumlu Deutsche Flugsicherung (DFS), 2020 hava yolu trafiği verilerini açıkladı. Buna göre, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl uçuşlar 2019'a göre yüzde 56,2 azalarak 1,46 milyona düştü. Almanya'da 1989'da 1,47 milyon uçuş gerçekleşmişti.

DFS açıklamasında, Almanya'da tüm havalimanlarının Kovid-19 salgınından etkilendiği, ülkede iki büyük merkez olan Frankfurt ve Münih'in en büyük kayıpları yaşadığı belirtildi.

Hava kargo taşımacılığında sadece küçük düşüşler olduğuna işaret edilen açıklamada, DFS'nin, Kovid-19'a karşı aşıların başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve bazı ülkelerde ilk aşıların yapılmasına karşın hava trafiğinin hızlı bir şekilde toparlanmasını beklemediği kaydedildi.

DFS Genel Müdürü Dirk Mahns, konuya ilişkin değerlendirmesinde, birçok ülkede Kovid-19 vaka sayısının artması ve giderek genişleyen seyahat kısıtlamalarından ötürü özellikle yolcu trafiğinin ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, hava trafiğinin eski seviyesine ulaşmasının 2025'e kadar süreceği öngörüsünde bulundu.

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Almanya'da hava yolu trafiği 31 yıl önceki seviyeye geriledi
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