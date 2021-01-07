Bali martta görevini bırakıyor

AKADEMISYEN olmayı planlarken, gördüğü bir ilana başvurarak 35 yıl önce İş Bankası'na müfettiş yardımcısı olarak adım atan Adnan Bali, 10 yıldır yürüttüğü Genel Müdürlük görevini mart sonlarında yapılacak olan Genel Kurul'da bırakacağını açıkladı. "Birkaç yıl çalışır ayrılırım" düşüncesiyle işe başladığını söyleyen Bali, "Ancak burası benim için bir aile oldu. Uzun yıllar çeşitli pozisyonlarda çalıştım. Geriden genç, donanımlı ve dinamik bir ekip geliyor. Gençlerin önünü açmak lazım" dedi. Adnan Bali, ayrıca bankada icrai görevde çalışmada 35 yıl kuralı olduğunu kaydetti. Kararını düzenlediği basın toplantısında açıklayan Bali, yerine gelecek kişi ile ilgili ise "Genel Müdür Yardımcımız Hakan Aran'ın bu görev için çok uygun ve layıkıyla bu işi yapabilecek bir arkadaşım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.Bali, görev yaptığı 10 yıl boyunca ülkede ve dünyada her bakımdan çok farklı konjonktürler yaşandığını fırsat ve büyük zorlukların bir arada olduğunu söyledi. Bali, geçmişteki sıkıntılı süreçlerde banka olarak tarihi sorumluluklar aldıklarının altını çizdi. İyi imtihan verdiklerini, hep ülkeye sahip çıkacak tavır benimsediklerini ve her zaman da öyle yapmaya devam edeceklerini aktaran Bali, muhataplarının ve ülkenin doğrusunu gözetmeye çalıştıklarını söyledi. 2010 yılı sonunda 132 milyar lira olan bankanın aktif büyüklüğünün Eylül 2020 itibarıyla 597 milyar liraya çıktığını bildiren Bali, Türkiye'nin en büyük özel bankası olma vasıflarını açık ara koruduklarını belirtti. Kişilerin geçici, İş Bankası'nın ise kalıcı olduğunu vurgulayan Bali, "Bizler için de en önemli şey arkasında bir pürüz bırakmamak ve iyi anılmaktır" dedi. Hiçbir zaman siyaseti düşünmediğini ve düşünmeyeceğini söyleyen Adnan Bali, "O ayrı bir kariyer. Benim bu konuda deneyimim yok. O ayrı bir kulvar" diye konuştu.