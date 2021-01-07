Esnafa kira yardımı (hibe desteği) ne zaman başlayacak, kimler hibe desteği alabilir? 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Esnafların bu süreçte ekonomik açıdan büyük zarar görmesi nedeniyle geçtiğimiz ay kira yardımı (hibe desteği) ödemelerinin yapılacağı müjdesi verilmiş ve başvurular için Ocak ayı işaret edilmişti. Binlerce esnaf şimdilerde başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 1000 TL hibe desteği (kira yardımı) başvuruları ne zaman başlıyor? Esnafa kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

ESNAFA KİRA YARDIMI BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR!

Toplamda 1 milyon 239 bin 438 esnafa 3 ay sürecek olan ödemeler ayda 1000 lira şeklinde yapılacağı ifade edilmiş ilk aşamada; taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi gibi süreçten en çok etkilenen kesimin ödenekten faydalanabileceği bildirilmişti…