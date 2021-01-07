Güneşte mini YEKA dönemi başlıyor

ENERJIİve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl gerçekleştirilecek Mini YEKAGES yarışmalarıyla güneşte yakalanan ivmenin yukarılara çekileceğini belirterek, "36 ilimizde toplam 1.000 megavatlık 74 yarışma için başvuruları iki ay içerisinde alacağız" dedi. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği'nin düzenlediği Güneş Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan Dönmez, Türkiye'nin elektrik üretiminde güneşin payını 2030'larda 3 kat artırma hedefi olduğunu açıkladı. Geçen yıl sonu itibarıyla 458 megavat çatı GES kurulu gücüne ulaşıldığına değinen Dönmez, "Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4 bin 900 megavat kurulu gücümüzün yüzde 98'ini yani neredeyse tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. Yenilenebilir kurulu gücümüz 49 bin 550 megavata ulaştı. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilirin payı yüzde 51.7 seviyesine çıktı" dedi. ANKARA