İki dev bankadan rapor... Dolar düşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın reform açıklamaları, Merkez Bankası'nın adımları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele ve mali disiplin mesajlarıyla yabancı yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisi artarken, dev bankalar da art arda yayınladıkları raporlarda TL'nin değer kazanmaya devam edeceğini belirtiyor.Önceki gün dünyanın en büyük bankalarından İngiliz banka HSBC, 4 aydır düşüş trendinde olan dolar kuruyla ilgili yılsonu için 7.10 TL tahmininde bulundu. Dev banka, tam bir normalleşme durumunda ise dolar kurunun 6.50 seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti. Banka, TL'nin daha da prim yapması için alan bulunduğuna dikkat çekti. Benzer bir rapor İsviçreli banka UBS'ten de geldi. UBS, dolar/TL kurunun 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7 TL seviyesine kadar düşebileceğini belirtti. Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırmasına değinen banka, bu yıl liranın daha iyi bir performans göstermesini bekliyor.