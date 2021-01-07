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: 7 Ocak ! Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası güncel ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili haberleri, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi süreci, ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum bankaların kredi paketlerine olan ihtiyaçları arttırdı. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 7 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası güncel ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 7.1.2021 10:52 ABONE OL
SON DAKİKA: 7 Ocak Kredi faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası güncel ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Yeni yıla giriş yapmamız ile birlikte bankaların güncel kredi faiz oranları merak konusu oluyor. 2021 yılında ev - araba sahibi olmak isteyenler, yaptıkları birikimlerin üzerine koymak adına kredi çekme düşüncesiyle 2021 yılı bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili fikir sahibi olmak için "Bankaların kredi faiz oranları 2021" şeklinde araştırmalar yapmaya yoğun olarak devam ediyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve bankaların güncel kredi faiz oranları

BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI 2021!

2021 yılı bankaların ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları ile ilgili olarak 7 Ocak Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası güncel ihtiyaç, taşıt- konut kredisi faiz oranları detaylarını buradan öğrenebilirsiniz…

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.79

Taşıt kredisi (Kaskolu): 1.75

Konut kredisi: 1.70

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi (1. El): 1.52

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 2.09

Taşıt kredisi (0 KM): 1.51

Konut kredisi: 1.39

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.79

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi (0 KM): 1.57

GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi (60 Ay): 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

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SON DAKİKA: 7 Ocak Kredi faiz oranları! Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası güncel ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
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