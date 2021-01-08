550 bin aileye 10.9 milyarlık evde bakım desteği

Hükümet, bu yıl 550 binin üzerinde kişiye 10 milyar 930 milyon liralık evde bakım desteği verecek. Yeni asgari ücretle birlikte evde bakım desteği 1.657 TL'ye çıkarken, bakıma ihtiyacı olan engellilerin özel bakım merkezleri için ödenen tutar da 3.315 TL oldu. Evde bakım hizmeti verilen engelli çocuk sayısı 120 bine yaklaştı. Toplam 600 kişinin yaşlılık aylığı da 763 liraya çıktı.2006'da başlatılan evde bakım desteği kapsamında bugüne kadar ailelere toplam 55 milyar 649 milyon lira destek sağlandı. Bu yıl itibarıyla evde bakım maaşı alınabilmesi için hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin bin 705 lirayı geçmemesi gerekiyor. Evde bakım desteği yüzde 50 engelli raporu bulunan, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar hasta, yaşlı kişilerin bakımı için ödeniyor. Bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödeniyor. Evde bakım desteği için sosyal hizmet merkezlerine, kaymakamlıklara başvuru yapılabiliyor.Sosyal yardımlar asgari ücretle yükseldi. Geçen yıl 1.544 TL olan evde bakım yardımı 1.657 TL'ye, bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için devletin karşıladığı tutar da 3.088 TL'den 3.314 TL'ye a çıktı. Yüzde 70 engeli olan vatandaşlara 913 TL, kendi ihtiyacını karşılayabilen engellilere de 608 TL ödenecek.