Çin'le tren trafiği yüzde 43 arttı

Demıryolu İpek Yolu'nda ticareti yeniden canlandırdı. Çin'den Avrupa'ya giden yük trenlerinin sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 43 artarak 4 bin 720'ye ulaştı. Türkiye'den kalkan ihracat trenleri 12 günde Çin'e ulaşıyor. 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi' kapsamında demir ipek yolundaki trafik gün geçtikçe daha da hızlanıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Bir bakan, bir STK başkanı (-ki 100 bin ihracatçı var arkasında) bir tören yapıyor, tren yola çıkıyor. 'Geri döndü, kayboldu' diyorlar. Bu ahlaklı bir şey değil. Biz şov mu yapıyoruz? Bu milli mesele. Türkiye'den kalkan bir trenin içi dolu ihracat malıyla Çin'e gitmesi başlı başına bir olaydır" dedi.Sınır kapılarındaki limitlerden dolayı artık demiryoluna yönelinmesi gerektiğini anlatan Gülle, "İsviçre'den makine alıyoruz 'Trenle mi TIR'la mı istersiniz' diye soruyorlar. Trenle fabrikanın içinden alıp getiriliyor. Bizde de her OSB'ye giden tren olması lazım. Çerkezköy OSB bunu başardı" diye konuştu. Son dönemde konteyner sıkıntısının yanında birçok üründe tedarik sorunu da yaşandığını anlatan Gülle, şunları söyledi: "Bazı ürünlere paranız olsa da ulaşamıyorsunuz. Üç aydır hammadde alamıyorsunuz. Viskonda sıkıntı var. Türkiye'de üretilebilir. Bazı arkadaşlarımız onun türevi için yatırım yapıyorlar. Kumaşa elastikiyet veren bir madde var. Tek bir firma üretiyor, ihracata bağlamış. Dolayısıyla o olmayınca üretim duruyor."Hammadde fiyatlarında artışın bu kadar erken olacağını beklemediklerini ifade eden Gülle, "Çin hammadde çekiyor. Malın çokluğundan şikâyet ederken bu sene de mal yok. Geçen yıl 'ticaret küçülüyor, almayalım' dedik. Şimdi tam tersi. Dünya bu süreci okuyamadı. Konteynere varana kadar etkiledi. Mesela, aralıkta konteyner bulsak ihracatta 18 milyar doları aşardık, diye aramızda konuşuyoruz" dedi. ABD'ye açacakları lojistik merkezi hakkında da Gülle, şu bilgileri verdi: "ABD'de bir mobilya lojistik merkezi kuracağız. İçerisinde halı ve ev tekstili de olacak."