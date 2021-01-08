Kısa çalışma ödeneği başvuruları devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında ekonomik alanda alınan destek ödemesi başvuruları sorgulanıyor. Pandemi sürecinde çalışan ve işverenlerin ekonomik açıdan en az şekilde etkilenmesi için devlet tarafından sağlanan bu ödenek bilindiği üzere her ayın ilk haftası hesaplara yatıyor. Peki Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, başvuru nasıl yapılır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği son günlerde vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Kısa çalışma ödeneği başvurularının e-Devlet üzerinden online olarak yapılabildiği biliniyor. Kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı…