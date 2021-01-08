Nef, New York’ta satışa başlıyor

NEF, 2021'de yeni projeler hayata geçirmek için gaza bastı. Şirket New York'ta Avdoo&Partners ortaklığında hayata geçireceği New York projesi Saint Marks Place 21 Ocak'ta satışa sunuluyor. 210 milyon dolarlık yatırım yapılan Saint Marks Place'deki konutların yılın son çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Washington'da çıkan olayların projeyi etkilemeyeceğini söyledi. 12 katlık tek blokta 100 rezidanstan oluşan projede fiyatlar 595 bin dolardan başlıyor. Stüdyodan 4+1'e kadar daire seçenekleri bulunan Saint Marks Place'da yüzde 10 peşinatla daire sahibi olunabiliyor. Kalan yüzde 90'lık ödemenin büyük kısmı için de teslimde 30 yıl vadeli kredi kullandırılıyor. Düşük kredi faizi ve 30 yıla varan vade imkânı nedeniyle yatırımcı, teslimden itibaren evini de kiraya vererek ayda sadece 399 dolar ödeyerek ev sahibi olabiliyor.