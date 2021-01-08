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Son Dakika | Altın fiyatlarında hareketlilik! 7 Ocak 'da gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Cuma günü, yani haftanın son işlem gününde altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri gündem oldu. Bankaların altın alış-satış değerleri ve canlı altın fiyatları merak ediliyor. Geçtiğimi yılın son çeyreğinde kayda değer bir düşüşe geçen fiyatı Perşembe akşamı 450 TL'den işlem görmekteydi. ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da önceki günü düşüşle kapattı. Peki, 8 Ocak Cuma çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? İşte, 8 Ocak 2021 güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 8.1.2021 07:37 Son Güncelleme: 8.1.2021 07:37 ABONE OL
Son Dakika | Altın fiyatlarında hareketlilik! 7 Ocak Kapalıçarşı'da gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın son işlem gününde, canlı ve güncel altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, altın alış satış işlemi yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Uzun bir dönemdir düşüş trendinde olan gram altının fiyatı önceki gün kısmi bir yükseliş yaşadı ve 451 TL'den işlem görüyordu. Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığı nedeniyle dünya genelinde güvenli liman alışları artmış ve altın fiyatları geçtiğimiz yıl tarihi bir yükseliş yaşamıştı. Peki, haftanın son işlem günü olan Cuma gününde Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları hangi düzeyde seyrediyor? Altın fiyatları anbean değişiklik gösterdiği için güncel ve canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

8 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı ortalarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Bu başlık altından, 8 Ocak 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 3.011,60
  • Satış: 3.034,90

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.994,00
  • Satış: 3.039,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 452,20
  • Satış: 452,32

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.466,30
  • Satış: 1.485,60

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 733,10
  • Satış: 742,60

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.891,10
  • Satış: 2.948,28

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 408,19
  • Satış: 423,97

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika | Altın fiyatlarında hareketlilik! 7 Ocak Kapalıçarşı'da gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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