Son Dakika | Altın fiyatlarında hareketlilik! 7 Ocak Kapalıçarşı'da gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın son işlem gününde, canlı ve güncel altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, altın alış satış işlemi yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Uzun bir dönemdir düşüş trendinde olan gram altının fiyatı önceki gün kısmi bir yükseliş yaşadı ve 451 TL'den işlem görüyordu. Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığı nedeniyle dünya genelinde güvenli liman alışları artmış ve altın fiyatları geçtiğimiz yıl tarihi bir yükseliş yaşamıştı. Peki, haftanın son işlem günü olan Cuma gününde Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları hangi düzeyde seyrediyor? Altın fiyatları anbean değişiklik gösterdiği için güncel ve canlı rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

8 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı ortalarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Bu başlık altından, 8 Ocak 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.