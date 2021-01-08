Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık." açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 8.1.2021 17:13Son Güncelleme: 8.1.2021 17:17ABONE OL
Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık." açıklamasında bulundu.
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Son dakika haberi | Bakan Ruhsar Pekcan'dan esnafa destek açıklaması: 11 Ocak'a kadar uzatıldı...