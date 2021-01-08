Son Dakika Haberler: Yasak geldiğini duyan koştu: Kapış kapış satıldı





'DONMUŞ HAMSİ SATACAĞIZ'



Sattıkları hamsilerin İstanbul bölgesinden geldiğini belirten Balıkçı Osman Kudur, "Şu anda halde bulunan en iyi balıklar, bize gelen balıklar. Hamsi ince olduğu için 10 günlük bir yasak getirildi. Kasa fiyatı olarak 150 ile 200 TL arasında değişen bir satış var. Olmayan balığı satamayız, mecburen donmuş hamsi satacağız. Geçen sene çıkan balık miktarı bu seneye göre fazlaydı, ama önümüzdeki sene ne kadar çıkar belli olmaz. Havalar sıcak olduğu için denizden hamsi çıkmıyor" dedi.