TEKNOFEST yarışması başvuruları başladı

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na başvurular başladı. Binlerce genç, farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına 28 Şubat'a kadar başvuru yapabilecek. Yarışmalar, bu yıl 34 farklı kategoride düzenlenecek. Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez gerçekleştirilecek. 4 milyon liradan fazla ödül dağıtılacak