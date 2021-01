THY güvenli seyahat standartlarını açıkladı

Türk Hava Yolları koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı güvenli seyahat önlemlerini bir üst noktaya taşıyarak "Dr. Öz ile TK Extra Care" uygulamasını hizmete sundu.



Koronavirüs salgının başından beri yolcuların seyahatlerini güvenli ve konforlu şekilde gerçekleştirmeleri için tüm süreçlerinde sağlık otoriteleriyle birlikte belirlediği yeni önlemleri devreye alan THY güvenli seyahat önlemlerini bir üst noktaya taşıdı.





Güvenli seyahat önlemlerini 'TK Extra Care ' uygulaması ile hizmete sunan THY, yolcuların evden çıktığı andan uçaktan indiği ana kadar uyması gereken standartlarını açıkladı



Beş aşamadan oluşan standartlarını ABD'de yaşayan ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz'ün yer aldığı video ile duyurdu.



BEŞ AŞAMALI SEYEHAT ÖNLEMİ



"Dr. Öz ile TK Extra Care" başlığı ile yapılan duyuruda "Uçuş güvenliğinize her şeyden fazla önemsiyoruz. Bu nedenle, standartların ötesine geçiyor ve yolculuğunuzun her anı için yüksek standartlara sahip bir koruma protokolü olan Dr. Öz ile TK Extra Care uygulamamızı sunuyoruz. Sağlıklı ve güvenli bir uçuş deneyiminin sizi beklediği koruma protokolümüz beş adımdan oluşuyor; uçuş öncesi, havalimanı, uçağa biniş, uçak içi ve uçaktan iniş. TK Extra Care ile güvenli ve sağlıklı seyahatler.TK Extra Care ile yolculuğunuzun her adımında sağlığınız yüksek standartlarla korunuyor. Aldığımız tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Diğer sorularınız için hijyen uzmanlarımıza danışabilir, yeni uçuş kriterlerimiz doğrultusunda Türk Hava Yolları ile güvenle uçabilirsiniz" denildi.





UÇAKTAKİ HAVA HEPA FİLTRELER İLE TEMİZLENİYOR



Uçaklarında mevcut kabin ekibinin yanı sıra hijyen uzmanları da görevlendiren THY yolculara içerisinde maske, antiseptik mendil ve el dezenfektanı bulunan hijyen seti veriyor.



THY uçaklarında kabin içi hava temizliği 0,3 mikrona kadar havada bulunan partiküllerin yüzde 99,97'sini havadan arındırabilen HEPA filtreler (Yüksek Verimli Partikül Hava Filtresi) sistemi sayesinde yapılıyor.



Uçuşlar sırasında kabindeki hava, hastane standartlarında kullanılan HEPA filtreleriyle sürekli olarak temizleniyor. Bu sistem ile yaklaşık 3 dakikada bir periyodik olarak havanın tamamen yenilenmesi sağlanıyor