AVM’ler bitecek diyenler yanıldı

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından, gayrimenkul sektöründe yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek ve yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilen 'GYODER Çözüm Platformu' toplantısı, Digital Network Alkaş işbirliği ile ikinci kez online platformda yapıldı. 'Pandemi sonrasında nasıl bir dünya? Ofis ve Alışveriş Merkezleri' başlığı altında düzenlenen toplantıda pandemi sürecinde ofis ve AVM'lerde yaşanan değişim ele alındı. Pandemide AVM'lerin hayatımızda tuttuğu yeri çok daha net görme imkânları olduğunu dile getiren GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, pandemide e-ticaretin daha da büyüdüğünü söyledi. salgın döneminde AVM'lerin buluşma ve yaşam alanı olduğunu söyleyen Kalyoncu, şunları anlattı: "Bu süreçte herkesin bazı konuşmalarda şahit olduğu 'AVM'ler bitecek, lojistik depolara dönecek, her şey internetten alınacak, AVM'ler eğitim, sağlık yapılarına dönüşecek' gibi öngörülerin yanlış olduğunu gördüğümüzü düşünüyorum. AVM'lerin sadece mağazaların bir araya geldiği yapılar olmadığını, tabiatla uyumlu, teknolojinin imkânlarından faydalanan ve iyi tasarlanmış olduğu takdirde bir buluşma mekanı olduğunu gördük. Alışveriş merkezlerinin geliştiricisinden, yatırımcısına, perakendecisinden kiracısına ve müşterisine kadar önemli bir yer tuttuğunu, 'kazankazan' modeliyle aslında herkesi mutlu ettiğini gördük."Ofislerin salgın sürecindeki değişimine de değinen Kalyoncu "Artık daha düşük metrekarelerde, daha verimli, daha esnek, yine dijitalle iç içe ofis alanları göreceğiz. Belki de şehre yakın olmak, her gün ofise gidilmeyeceği için çok önemli olmayacak fakat fiziki anlamda yine doğru kullanılmış ofis projelerinin ön plana çıktığını düşünüyorum" diye konuştu. Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı, AYD Başkan Yardımcısı Avi Alkaş da şunları söyledi: "Yeni nesil iş hanlarıyla beraber, yeni çalışma kültürüne, yeni yaşam tarzına uyum sağlamalıyız. Çünkü bu iş sadece evden olmayacak, iş merkezi ve ofislerden de olmayacak. Hibrit modeli AVM'lere de taşımamız gerekiyor. Pandemiden öğrendiklerimizi yaşamımızın bundan sonraki evresinde uygulayacağız. Kapalı çarşılar nasıl kapanmadıysa AVM'ler de ölmeyecek."