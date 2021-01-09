Devegeçidi Köprüsü, Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı

Diyarbakır-Elazığ'a bağlayan Ergani yolu üzerindeki Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yolları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış kurdelesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Partili Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal ile Diyarbakır Valisi/Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu birlikte kesildi. Açılış sonrası Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler köprü ve bağlantı yollarını gezerek incelemelerde bulundu.

Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edilen bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprünün açılışı nedeniyle törenle yapıldı. Bin 142 metre uzunluğunda ve bağlantı yollarıyla birlikte toplam uzunlu 3 bin metreyi bulan köprü ve bağlantı yolunun açılışı pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirildi. Törende konuşan

"BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARDINDA YAPILDI"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şöyle dedi: "Devegeçidi köprüsü ve bağlantı yolları bölünmüş yol standardında ve bin 142 metre uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte ise, proje 3 bin metreye kadar ulaştı. Projeyi, vadideki mevcut tarihi köprüleri de koruyarak tamamladık. Devegeçidi Vadisi'ni köprülü kavşak ile geçip, Eğil yoluna bağlandık. Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla, Eğil Kavşağı'ndaki trafik daha güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlanmaya başlandı."

"DİYARBAKIR'IN BÖLÜNMÜŞ KARA YOLU UZUNLUĞUNU 10 KAT ARTIRDIK"



Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı olan Ergani-Elazığ yolunda artık güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebileceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Köprüyle vadideki yüksek eğimler iyileştirildi. Zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlarken, bakım onarım maliyetleri ile birlikte, egzoz gazı salımı da azalmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, son 18 yılda hükümetlerimizin, Dicle Nehri üzerinde kurulu peygamber ve sahabeler şehri Diyarbakır'ın kaderini değiştiren büyük yatırımlara imza attığını görüyoruz. Diyarbakır'ın bölünmüş kara yolu uzunluğunu 10 kat artırarak 44 kilometreden 448 kilometreye çıkardık. İl genelinde devam eden 10 karayolu projesi ile 214 kilometrenin üzerinde yol daha yapmış olacağız" diye konuştu.