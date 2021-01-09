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haberi | Bir sosyal medya platformundan daha Türkiye kararı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı , 'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını bildirdi. Daha önce VK, YouTube ve tarafından Türkiye'ye temsilci atandığına yönelik açıklamalar yapılmıştı.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 17:12 Son Güncelleme: 9.1.2021 17:21 ABONE OL
Son dakika haberi | Bir sosyal medya platformundan daha Türkiye kararı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından Dailymotion'ın da Türkiye'ye temsilci atadığını belirterek, "Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Böylece vatandaşların sosyal ağlarda karşılaştıkları olumsuzluklarda muhatap bulabileceğine dikkati çeken Sayan, taklit hesap, dolandırıcılık, zorbalık gibi durumlarda şikayetlere daha kolay çözüm bulunabileceğinin altını çizdi.

Daha önce VK, YouTube ve Tiktok tarafından Türkiye'ye temsilci atandığına yönelik açıklamalar yapılmıştı.

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Son dakika haberi | Bir sosyal medya platformundan daha Türkiye kararı!
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