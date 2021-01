Vestel’de uzun soluklu değişim başlıyor

Vestel'in yeni iletişim stratejisinin detayları, Vestel CEO'su Turan Erdoğan, Vestel Ticaret A.Ş Genel Müdürü Ergün Güler ve Vestel CMO'su Duygu Badem Uylukçuoğlu ile Vestel'in yeni reklam yüzü Beyazıt Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirilen online basın toplantısında paylaşıldı. Yeni iletişim stratejilerinin uzun soluklu bir değişimin başlangıcı olduğunu ifade eden Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Teknolojilerimiz her eve girsin, herkese ulaşsın, hepimizin daha konforlu anları, daha güzel günleri olsun diye durmadan çalışıyor, en iyiyi, en yeniyi arıyoruz. Bu yolda karşımıza çıkacak her engeli de 'Vestel'le Olur, Neden Olmasın' diyerek aşıyoruz" dedi. Vestel'in küresel ölçekte bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: "Trendleri takip eden değil öncülük eden bir vizyonumuz var. Bu doğrultuda da yaptığımız çalışmalarla her zaman en yeni ve en iyi teknolojiyi tüketiciyle ilk buluşturan marka olma hedefimiz var."