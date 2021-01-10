Covid-19 ile satış rekoru kırdı! Bağışıklık sistemini güçlendiriyor: Litresi tam 10 bin lira!





PROPOLİS HAZIRLARKEN DİKKATLİ OLUNMALI



Propolislerin kovanların dezenfektanı olduğunu belirten Mavi, "Arının ürettiği yaklaşık 15 üründen biri olan propolise kovanların dezenfektanı da diyebiliriz. Arıların kovanlara ve tuzaklara yaptıkları propolislerin çok hijyenik bir ortamda kazıma yöntemi ile alınması gerekiyor. Propolisleri güneşte kuruttuktan sonra dünya standartları olan 30 gram propolise iki katı etil alkol veya zeytinyağı katılarak çözülür. Bu karışım yaklaşık 20- 25 gün boyunca sıvı haline gelene kadar çalkalanır ve hazır hale getirilir. Daha sonra sıvı halde olan propolisler, süzgeçten geçirilerek küçük şişelere aktarılıp, kullanıma hazırlanır. Propolisi hazırlarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Karışıma yeteri kadar propolis konulması çok önemlidir" diye konuştu.