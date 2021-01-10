Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri, serbest piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde de merak konusu oldu. Gram altının fiyatı bugün sert düşüşe bağlı olarak 438 TL'den değer görüyor. Yeni tip Kovid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına doğru büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği üzere, gram ve çeyrek altın fiyatı geçtiğimiz haftalardan bu yana dalgalı bir grafik içerisindeydi. Fiyatlar canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

10 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayının ortalarına doğru nasıl bir grafik içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 10 Ocak 2021 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.