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: sert düşüşünü sürdürüyor! 10 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Serbest piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde de hareketlilikleri yakından takip edildi. Gün içerisinde, canlı ve güncel altın fiyatları, yatırımcılar ve almayı düşünenler tarafından merak konusu oldu. fiyatı bugün düşüşe bağlı olarak 438 TL'den değer gördü. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da düşüşünü sürdürüyor. Peki, 10 Ocak 2021 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç lira oldu? İşte, 10 Ocak güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 10.1.2021 19:26 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları sert düşüşünü sürdürüyor! 10 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelişmeleri, serbest piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde de merak konusu oldu. Gram altının fiyatı bugün sert düşüşe bağlı olarak 438 TL'den değer görüyor. Yeni tip Kovid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına doğru büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği üzere, gram ve fiyatı geçtiğimiz haftalardan bu yana dalgalı bir grafik içerisindeydi. Fiyatlar canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip edebilirsiniz.

10 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayının ortalarına doğru nasıl bir grafik içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 10 Ocak 2021 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.926,90
  • Satış: 2.951,40

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.968,00
  • Satış: 3.013,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 438,01
  • Satış: 438,12

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.425,10
  • Satış: 1.445,90

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 712,50
  • Satış: 722,70

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.858,28
  • Satış: 2.916,26

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 396,83
  • Satış: 412,18

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları sert düşüşünü sürdürüyor! 10 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?
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