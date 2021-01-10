Tarım sektörü geçen yıl pastacılık ürünleri öncülüğünde ihracatına hız verdi

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den geçen yıl 16 milyar 350,7 milyon dolarlık bitkisel ürün, 2 milyar 451,9 milyon dolarlık hayvansal ürün, 2 milyar 566,5 milyon dolarlık da ağaç ve orman ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

Geçen yıl tarım sektörünün ihracatı 24 milyar 369,1 milyon dolar olurken, bu rakam 2019'a göre yüzde 4,3 artışa işaret etti. Söz konusu artış, dış ticaretin olumsuz etkilendiği salgın ortamında gıdaya olan talebin arttığını ortaya koydu.

Alt kalemlere bakıldığında, geçen yıl tarım sektörü ihracatına en büyük katkının pastacılık ürünlerinden geldiği görüldü. Pastacılık ürünleri ihracatı, geçen yıl 2019'a göre yüzde 11,3 artarak 2 milyar 93,7 milyon dolara yükseldi.

Pastacılık ürünlerini, 1 milyar 896,4 milyon dolarla kağıt ve karton, 1 milyar 872,1 milyon dolarla mobilya, 1 milyar 265,9 milyon dolarla değirmencilik ürünleri, 1 milyar 111,3 milyon dolarla iç fındık, 1 milyar 80,3 milyon dolarla yaş meyve, 1 milyar 46,2 milyon dolarla da balık ve su ürünleri izledi.

Böylece tarım kapsamında gerçekleştirilen 7 sektörün ihracatı 1 milyar doların üzerine çıktı.

SALGIN DÖNEMİNDE HAYVANSAL VE BİTKİSEL YAĞLARDA ARTIŞ

Tarım sektörü kapsamına giren hayvansal yağlar ihracatı, 2019'da bulunduğu 14 milyon 336,7 bin dolar seviyesinden geçen yıl 33 milyon 954,5 bin dolara çıktı. Bu da hayvansal yağ ihracatının geçen bir yıllık sürede yüzde 136,8 arttığını ortaya koydu. Hayvansal yağlar, tarım sektörü altında geçen yıl ihracatı en fazla artan ürün grubu oldu.

Hayvansal yağların ardından geçen yıl yüzdesel olarak ihracatı en fazla artan tarım sektörü ürün grubu ilaç sanayi ve kimya endüstride kullanılan bitki, tohum, reçine, öz su ve hülasalar oldu. Söz konusu grubun ihracatı da geçen yıl 2019'a kıyasla yüzde 55,3 artarak 29 milyon 51,9 bin dolara ulaştı.

Tarım sektörü kapsamına giren ürünlere bakıldığında, geçen yıl miktar bazında en fazla ihracat artışının ise bitkisel yağlar kategorisinde yaşandığı görüldü. Bitkisel yağ ihracatı, geçen yıl 2019'a göre 267,7 milyon dolar artarak 713,1 milyon dolardan 980,8 milyon dolara yükseldi.

Bu da salgın döneminde tarım sektörü alt kategorilerinden bitkisel ve hayvansal yağlara talebin arttığını gösterdi.

EN BÜYÜK İHRACAT DÜŞÜŞÜ KAYISI VE ZERDALİ ÇEKİRDEĞİNDE

Verilere göre, geçen yıl tarım sektörü alt kategorilerinde ihracatı en fazla düşen ürün grubu kayısı ve zerdali çekirdeği oldu. Kayısı ve zerdali çekirdeği ihracatı, yüzde 45,5 azalarak 9 milyon 805,3 bin dolara geriledi.

Kayısı ve zerdali çekirdeğini, yüzde 43,4 düşüşle kabuklu fındık takip etti. Fındık ve mamulleri alt kategorisinden kabuklu fındık ihracatı, geçen yıl 1 milyar 222 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

İhracattaki azalışa miktar bazında bakıldığında ise en büyük kaybın iç fındıkta yaşandığı görüldü. Yine fındık ve mamulleri alt kategorisinde yer alan iç fındık ihracatı, geçen yıl 126 milyon 978,4 bin dolar azalarak 1 milyar 111 milyon 338,3 bin dolara indi. Bu düşüşün yüzdesel karşılığı ise yüzde 10,25 oldu.

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