Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: 81 milyarlık ödeme için yeni programı devrede

Son dakika haberi: Hükümet, bu yıl için 81.2 milyar liralık sosyal destek programını devreye aldı. Sosyal ve ekonomik destek hizmeti, engelli, yaşlı, kronik hastalık yardımları, evde bakım hizmeti ve korumalı işyeri ödemeleri başta olmak üzere birçok başlıkta devlet yardımları ve destekleri arttı. Her bir çocuk için verilen sosyal ve ekonomik destek ödemeleri bin 161 liraya, engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek için hayata geçirdiği korumalı işyerleri için kişi başına ödenen aylık tutar ve engelli aylığı 914 liraya, evde bakım ücreti bin 657 liraya, yaşlığı aylığı 763 liraya çıkarıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19'la mücadele edilen şu günlerde ihtiyaç sahiplerine ödenen miktarların artırıldığını açıkladı.