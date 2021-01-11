Fatih’te Kara Surları Millet Bahçesi Projesi’nin ilk etabı bitti

İstanbul Fatih İlçesi'ndeki Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kara Surları ve çevresi düzenleme projesi olan Kara Surları Millet Bahçesi Projesi'nin Fatih'in en önemli projelerinden biri olduğunu ifade eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, alanda kamulaştırma yapıldığını ifade etti. Turan, bu alanın Topkapı'dan başladığını, sırasıyla Mevlana kapı, Silivri kapı, Belgrat kapı ve Yedikule'ye kadar bir kısmı kapsadığını belirtti.

PROJENİN İLK ETABI BİTTİ

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kentsel Tasarım Projesi'nin bir parçası olan Kara Surları Millet Bahçesi Projesi'nin Topkapı-Mevlana Kapı arasındaki birinci etabının tamamlandığını da duyurdu. Başkan Turan, "Birinci etap şu an da Topkapı Mevlana kapı arasındaki kentsel tasarım projemiz bitti. Çok önemli bir proje. Bunu kısmen ilk defa vatandaşlarımız görecekler. Bizi çok heyecanlandıran Fatih'teki işlerden biridir" ifadelerini kullandı.

"PROJE TAMAMLANDIĞINDA FATİH CAZİBE ALANI OLACAK"

Başkan Turan projenin İstanbul için de çok önemli olduğunu, surun dibinde böyle bir alanın yapılıyor olması tüm İstanbul için örnek teşkil ettiğini söyledi. Turan, projenin tamamı bittiğinde Fatih'in cazibe alanı olacağını da sözlerine ekledi.

SURUN DİBİNDE SADECE YEŞİLLİK ALAN OLACAK

Turan projelerini anlattığı videoda sözlerine şu şekilde devam etti: "Fatih'teki en büyük projemiz bu. Fatih'in çöküntü alanından nasıl bir cazibe alanı oluşturulur? İnşallah İstanbul'a örnek olacak önemli bir proje. Proje için yıkılan her bir yere hiçbir inşaat faaliyeti yapılmayacaktır. Her yerde yeşillik alan yapılacaktır."