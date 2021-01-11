Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika: 12 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Haftanın ikinci gününde yatırımlarını sarı metal üzerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeni ile sarı metal geçtiğimiz aylarda son yılların en yüksek zirvesini görmüştü. Peki 12 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar
Altın fiyatları son dakika hareketlilikleri haftanın üçüncü gününde yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı alış ve satış altın fiyatları hakkında güncel bilgiler önem kazanırken bugün gram altın 444 TL, çeyrek altın ise 720 TL'den işlem görüyor…
Alış: 401,19
Satış: 416,71
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Alış: 2.841,41
Satış: 2.897,60
CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
Alış: 1.440,50
Satış: 1.460,50
Alış: 2.926,90
Satış: 2.951,40
CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
Alış: 2.944,00
Satış: 2.989,00
CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
Alış: 444,12
Satış: 444,21
CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
Alış: 720,20
Satış: 730,00
Yükselişini teşvik paketi beklentileri ile yeni yılda da sürdüren ons altın, 1950 dolar bandını aştı. Ancak altın fiyatları ABD'deki Senato'daki güç dengesini belirleyecek Georgia seçimlerinin sonucu ile düşüşe geçti. Hem Başkanlık hem de Senato gücünün Demokratların eline geçtiği durumu ifade eden 'Mavi Dalga'nın gerçekleşmesi, daha önce teşvik beklentileriyle yukarı yönlü hareketler sergileyen altın için artık teşvik hikâyesinin yavaş yavaş son bulacağı durumu oluştu. Bu duruma koronavirüs aşılarının mutasyonda da etkili olacağı eklenince altında yükselişler sınırlı kaldı ve ons yeniden 1800 dolar bandına doğru hareketlendi.