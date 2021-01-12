İşsiz sayısı 5 ayın en düşüğünde

Türkiye'de işsizlik oranı, Ekim 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0.7 puan azalarak yüzde 12.7 oldu. İşsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişiyle 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan verilere göre genç işsizlik oranı 0.4 puan gerileyerek yüzde 24.9 oldu. Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yoğunlaştırılmış İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetiyle iş arayanlara motivasyon desteği verdiklerini belirterek, "Hedefimiz, İş Kulüplerinin 2021 yılı sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılması" dedi.