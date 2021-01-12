KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 12 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Haftanın ikinci gününde yatırımlarını sarı metal üzerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeni ile sarı metal geçtiğimiz aylarda son yılların en yüksek zirvesini görmüştü. Peki 12 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 OCAK 2021

Altın fiyatları son dakika hareketlilikleri haftanın üçüncü gününde yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı alış ve satış altın fiyatları hakkında güncel bilgiler önem kazanırken bugün gram altın 444 TL, çeyrek altın ise 720 TL'den işlem görüyor…