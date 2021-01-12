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yatan iller listesi: 12 Ocak evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evinde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli kişiler olan vatandaşlara maddi destek amacıyla sağlanan ödemeleri il il yapılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü her ay düzenli olarak kişilerin hesaplarına yatırılmaya devam ederken öte yandan yeni yılın ilk zamlı ödemesi için vatandaşlar ödeneğin yattığı iller listesi arayışına çıktı. Peki, 12 Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.1.2021 09:41 ABONE OL
Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 12 Ocak evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Yeni senede asgari ücretle beraber zamlanan evde bakım maaşı ödemeleri her ay olduğu gibi il il yapılmaya devam ediyor. Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği ödenek yılın ilk altı aylık sürecinde 1657 TL'ye yükselmişti. Peki, 12 Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar…

OCAK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il ödenmekte olan ödenekle ilgili olarak evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak araştırılmaya devam ediyor. Öte yandan henüz ödemelerin başlamadığı biliniyor…

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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir

Bu ay evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı?EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.

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Ocak ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: 12 Ocak evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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